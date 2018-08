Lady Gaga (32) ist zutiefst bestürzt! Ihr langjähriger Freund, das kanadische Male-Model Zombie Boy (32), ist tot. 2011 hatten sich die Sängerin und der Tattoo-Freak beim Dreh zum Musikvideo ihres Megahits "Born This Way" kennengelernt und blieben seitdem in engem Kontakt. Immer wieder hatte der Schauspieler, der mit echtem Namen Rick Genest heißt, gegen Depressionen und Angststörungen zu kämpfen. Seinem Leid wollte er offenbar ein Ende setzen: Kurz vor seinem 33. Geburtstag habe er sich das Leben genommen.

Wie iHeartRadio Canada berichtete, sei der mit Tätowierungen übersäte Künstler am Donnerstag leblos in seinem Zuhause in Quebec aufgefunden worden. Alle Indizien sprechen für einen Suizid – ein Schock für Lady Gaga. Auf Twitter ließ der blonde Weltstar seinem Kummer freien Lauf. "Der Selbstmord meines lieben Freundes Rick Genest alias Zombie Boy ist mehr als erschütternd. Wir müssen alle Hebel in Gang setzen, um in unserer Kultur die psychische Gesundheit an erste Stelle zu packen und dem Stigma zu entkommen, dass wir nicht darüber reden können", lauteten ihre bewegten Zeilen an ihre Community. "Wenn du leidest, dann melde dich bitte sofort bei deiner Familie und deinen Freunden und hol dir Unterstützung! Wir müssen uns gegenseitig retten", appellierte sie weiter an ihre Fans.

Mit 139 Skelett-Tattoos ging der 32-Jährige als Rekordhalter ins Guinnes-Buch der Rekorde ein. Auch mit seinen 176 Insekten-Tätowierungen thronte er auf Platz eins. Wie Hollywood Life berichtete, war bei ihm im Alter von 16 Jahren ein Gehirntumor entdeckt worden, der ihm entfernt wurde. Seitdem habe er immer wieder mit Suizidgedanken gespielt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Kevin Winter / Getty Images Zombie Boy während der "21 and Over" Premiere 2013

Frazer Harrison / Getty Images Zombie Boy während der "21 and Over"-Premiere 2013

FRANCOIS GUILLOT / Getty Images Rick Genest auf dem Laufsteg in Paris 2011



