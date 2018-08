Vanessa Mai (26) weiß die Liebe ihrer Community zu schätzen! Nachdem sie erst im August 2017 ihr Album "Regenbogen" veröffentlichte, hat sie mit "Schlager" nun bereits ihre fünfte Platte am Start. Die Sängerin ist schon unglaublich gespannt, wie ihre neuen Songs bei ihren Fans ankommen werden. Ihr Feedback ist der Chartstürmerin unglaublich wichtig, immerhin standen ihre Supporter in den vergangenen Jahren stets hinter ihr. In einem emotionalen Clip verrät die Musikerin nun, dass diese Unterstützung für sie eine ganz besondere Erfahrung ist!

In einem YouTube-Video erklärt Vanessa, dass sie ihre Fans liebevoll "MaiTeam" nennt. Die 26-Jährige gibt dabei ganz offen zu, dass ihre Community wie eine zweite Familie für sie sei. Allzu viele Vertraute hat der Schlagerstar sonst nämlich nicht: "Also ich hab meine Familie, Andreas und meine Eltern, und sonst brauch ich ja auch niemanden um mich herum. Das hört sich jetzt ganz schlimm an, aber ich war schon immer so ein Einzelkämpfer", wagt sie in dem Clip eine Selbsteinschätzung.

Da Vanessa den Support ihrer Fans zu schätzen weiß, springt sie daher auch immer wieder über ihren Schatten: Denn auch das Energiebündel würde sich ab und an am liebsten aus dem Rampenlicht zurückziehen. "Natürlich habe ich auch manchmal keinen Bock, raus auf die Bühne zu gehen. Oder, wenn ein Meet and Greet nach der Show ist, da hat man manchmal keine Lust drauf. Das ist einfach so, weil man ist einfach fertig. Aber wenn ich dann die Leute sehe, dann weiß ich wieder ganz genau, für was ich das mache", schildert sie ihre Gefühle.

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Schlagersängerin

Patrick Hoffmann/WENN.com Vanessa Mai und Andreas Ferber bei der Goldenen Henne 2015

Cinamon Red/WENN.com Vanessa Mai bei "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"

