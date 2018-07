Vanessa Mai (26) ist einfach unermüdlich. Erst im August 2017 brachte sie mit "Regenbogen" ihr viertes Album auf den Markt, doch ihre Fans brauchen nicht mehr lange zu warten, bis die Schlagersängerin sie mit neuen Liedern verwöhnt. Am 3. August kommt ihre nächste Platte "Schlager" in die CD-Läden und auf die Download-Portale. Doch was können ihre Hörer von der Song-Sammlung erwarten? Vanessas fünftes Album soll einige Überraschungen enthalten.

In einem YouTube-Video beantwortete die 26-Jährige die Fragen ihrer Follower und verriet: "Ich glaube, dass da ziemlich krasse Songs drauf sind und die überraschen. Ich glaube aber, dass für jeden etwas dabei ist." Weil es sich um ein Doppelalbum handelt, werde es insgesamt 24 Songs geben. Zwölf neue und zwölf alte Hits, die jedoch kein reines Best-of sein sollen: "Die klingen so, wie sie 2018 klingen sollten: neu produziert, manche gar nicht wiederzuerkennen, ziemlich fett."

Obwohl es noch nicht draußen ist, hat Vanessas Album bereits Schlagzeilen gemacht. In der Single-Auskopplung "Wir 2 Immer 1" mit Rapper Olexesh klang es für viele Fans, als singe die frühere DSDS-Jurorin "F**ze". Tatsächlich sollte es jedoch "Worte" heißen. Das Schimpfwort würde die Brünette laut eigener Aussage niemals in ihre Songtexte einbauen.

Instagram / vanessa.mai Cover von Vanessa Mais Album "Schlager"

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Sängerin

Simon Hofmann/Getty Images Vanessa Mai, Schlagersängerin

