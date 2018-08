Er hat eine genaue Vorstellung: 2016 sorgte das einstige Traumpaar Sarah (25) und Pietro Lombardi (26) für eine Schockstarre bei seinen Fans. Nach drei gemeinsamen Ehejahren gingen die Eltern des kleinen Alessios (3) getrennte Wege. Sarah fand schnell wieder die eine oder andere Liebelei, nur bei dem "Phänomenal"-Interpreten sollte es noch nicht so klappen. Im Promiflash-Interview verriet Pietro nun, wie er sich seine Traumfrau vorstellt!

Promiflash war am Rande des Late Night Shopping-Events in Soltau dabei und hackte bei dem Hitkünstler mal genauer nach, wie denn seine zukünftige Mrs. Right aussehen sollte. "Ich stehe eigentlich auf dunkelhaarige Frauen, aber das Herz muss stimmen. Aussehen ist auch wichtig, aber das muss jeder selber wissen”, gab der 26-Jährige ganz diplomatisch zu.

Bereits im Mai erzählte der DSDS-Sieger von 2011, warum Beziehungen, die er nach der Trennung von Sarah eingegangen war, scheiterten. "Bis jetzt war nichts dabei, wo ich gesagt habe, da könnte ich mir jetzt eine Zukunft mit vorstellen. Die eine war zu High Society, die andere war zu das, die andere hat mein Leben nicht verstanden", erzählte der Vollblut-Daddy im Promiflash-Interview.

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi

Anzeige

Promiflash Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi, DSDS-Sieger 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de