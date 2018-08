Das lässt Hugo Egon Balder (68) nicht unkommentiert. Der Schauspieler bekam kürzlich von Désirée Nick (61) einen fiesen Seitenhieb verpasst. Die Entertainerin nannte ihn als ein gutes Beispiel für einen schlecht gealterten männlichen Star. Sie wolle sich auf gar keinen Fall vorstellen, wie faltig dessen Genitalien seien. Das wollte der Moderator nicht auf sich sitzen lassen: Jetzt äußerte sich das TV-Gesicht zu der Body-Kritik.

Bild konfrontierte den "Genial daneben"-Gastgeber mit den Aussagen der einstigen Dschungelcamp-Siegerin. Hugo war durchaus irritiert: "Desiré Nick macht sich Gedanken über das Aussehen meiner Eier! Das war natürlich erst mal ein Schock." Er habe daraufhin nachgesehen und könne bestätigen, dass sich an dem Zustand seiner Männlichkeit in den letzten 30 Jahren wenig verändert habe. Dann setze er jedoch zu einem Gegenschlag an und kommentierte die Aktbilder, die die 61-Jährige vor Kurzem von sich anfertigen ließ. "Deine Fotos sind übrigens sensationell! Gut, die Nachbearbeitung hat vermutlich mehrere Monate in Anspruch genommen", witzelte der Komiker.

Gegen diesen Scherz bezog wiederum Désirée Stellung. Auf ihrer Facebook-Seite schrieb sie unter anderem: "Ich liebe Männer, die wissen, wie man einer Frau Komplimente macht. Diese Gelegenheit hättest du gehabt." Ihren Post schloss sie dann mit einer ordinären Beschimpfung ab. Ob das verbale Scharmützel bald in die nächste Runde geht, bleibt abzuwarten.

P.Hoffmann/WENN.com Hugo Egon Balder bei der Premiere von "Pastewka"

Hannes Magerstaedt/Getty Images Hugo Egon Balder, Schauspieler

Andreas Rentz / Getty Images Désirée Nick auf der Berlin Fashion Week

