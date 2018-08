Selbstbewusst und sexy – zwei Attribute, für die Iggy Azalea (28) hart geackert hat! Die Rapperin liebt es, im Netz heiße Schnappschüsse zu teilen und zeigt sich gelegentlich sogar fast nackt. Die Australierin fühlt sich derzeit so wohl wie nie in ihrem Körper und das hat auch einen ganz bestimmten Grund: Nach ihrer Katastrophen-Trennung vor zwei Jahren musste sie sich aus einem Loch kämpfen, um ihr Selbstbewusstsein wiederzufinden.

Noch bis vor zwei Jahren war Nick Young (33) der Mann ihres Lebens, doch dann betrog er Iggy und schwängerte dabei sogar seine Affäre. Und die war ausgerechnet auch noch Nicks frühere Freundin, mit der er bereits ein gemeinsames Kind hatte. "Er hat sie so oft betrogen, aber der ultimative Verrat hat sie härter getroffen, als sie es zugeben möchte. Sie war an einem Tiefpunkt. Aber sie ist herausgekommen und fühlt sich besser denn je", verriet nun ein Freund der Musikerin Hollywood Life. Sie habe sich noch nie so sexy gefühlt und sehe nichts Falsches dabei, ihren heißen Body zu zeigen. Das bestätigt ein Blick auf ihr Insta-Profil auch eindrucksvoll – doch wie schaffte es Iggy zu ihrem Traumkörper?

Um sich wieder besser zu fühlen, habe die 28-Jährige anfangs nur einen Monat lang auf Junkfood verzichten wollen. "Sie hat aufgehört, Fast Food und Pizza zu essen und so gut wie alles mit Zucker und einfachen Kohlenhydraten aufgegeben", erzählte der Insider. Aus einem Monat Diät wurde ein neuer Lifestyle, den regelmäßige Work-outs komplettieren – auf das Ergebnis ist die "Black Widow"-Interpretin nun mächtig stolz. Liebes-News gibt es dagegen noch nicht, aber Gerüchten zufolge zogen Iggys Kurven in letzter Zeit schon Odell Beckham Jr. (25), Migos-Rapper Quavo (27) und zuletzt Kylie Jenners (20) Exfreund Tyga (28) in ihren Bann.

Jeff Kravitz/BMA2015/Getty Images Nick Young und Iggy Azalea

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea, Rapperin

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea, Musikerin

