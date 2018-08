Kein Happy End für Joey Heindle (25) und seine Ehefrau Justine Dippl: Der Musiker gibt die Trennung nach nur einem Jahr Ehe bekannt! Einen Grund nennt der Dschungelkönig von 2013 nicht, erklärt seinen Fans aber in einem ausführlichen Statement via Social Media, dass kein böses Blut zwischen den einstigen Liebenden herrscht. Ganz im Gegenteil: Der zukünftige Global Gladiators-Teilnehmer und die Stylistin wollen auch in Zukunft Freunde bleiben.

Das verrät Joey am Montagabend auf Facebook. Das Schreiben an seine Follower könnte emotionaler nicht sein: "Es gibt Situationen im Leben, gegen die sind wir machtlos. Wir lieben uns, wir streiten uns und am Ende finden wir wieder zusammen. Eine Anleitung fürs Leben? Leider nein!" Justine und der Musiker hätten sich nach langem Überlegen entschieden, ab sofort getrennte Wege zu gehen. "Euch Fans und Freunden gegenüber möchten wir so fair sein und diesen Schritt hier bekannt geben, bevor es an anderer Stelle geschieht", erklärte Joey.

Das Ex-Paar wünsche sich jetzt Privatsphäre: "Wir bitten Euch, so traurig diese Situation auch ist und aus Rücksicht auf unser Privatleben, diese Entscheidung zu akzeptieren und von weiteren Nachfragen vorerst abzusehen." Hättet ihr mit dieser Trennung gerechnet?

Patrick Hoffmann/WENN.com Justine Dippl & Joey Heindle beim Kinderhospiz Charity Sommer Open Air in Gross-Gerau 2016

Anzeige

Facebook / Joey Heindle Justine Dippl und Joey Heindle an Silvester 2016

Anzeige

Facebook / Joey Heindle TV-Star Joe Heindle mit seiner Freundin Justine Dippl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de