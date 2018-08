Nur 15 Monate nach ihrem romantischen Jawort haben sich DSDS-Star Joey Heindle (25) und seine Justine (29) getrennt. Diese überraschende Neuigkeit teilte der Ex-Dschungelkönig am Montagabend auf Facebook mit. Zu den Trennungsgründen hat sich der Sänger noch nicht geäußert. Ob es die vier Jahre Altersunterschied waren? Schließlich hatte die Stylistin bereits 2014 im Promiflash-Interview deutlich gemacht: "Es hat schon am Anfang eine Rolle gespielt, weil es war für mich auch unbekannt, jemand kennenzulernen, der jünger ist als ich. [...] Der ist mir an manchen Stellen natürlich noch ein bisschen unterlegen."

Collage: Facebook / Joey Heindle Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de