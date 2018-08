Vor wenigen Tagen hat Clea-Lacy Juhn (27) ein Foto gepostet, das für ordentlich Aufsehen sorgte. Der Grund: Der Einstieg ihrer Bildunterschrift war etwas unglücklich formuliert: "Ich habe jetzt sehr lange überlegt, ob ich dieses Bild hochladen soll oder nicht. [...] Auf dem Bild sieht es so aus, als hätte ich 'ne große Pizza vorher gegessen." Für viele ihrer Follower ein absolutes No-Go, denn die Ex von Sebastian Pannek (32) würde ein falsches Body-Verständnis vermitteln. Im Promiflash-Interview erklärte Bachelor-Beauty nun allerdings, dass das nie ihre Absicht war: "Das war keine Botschaft irgendwie zu sagen, ich fühle mich dick. Das haben ja manche so verstanden, aber so sollte das überhaupt nicht rüber kommen."

