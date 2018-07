Ehrliche Worte von Clea-Lacy Juhn (27)! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin machte wohl in den letzten Wochen keine allzu leichte Zeit durch. Die Trennung von Sebastian Pannek (32) traf nicht nur sie emotional, sondern machte auch ordentlich Schlagzeilen. Mittlerweile scheint die schwerste Phase aber überwunden: Clea genießt viel lieber die brennende Sonne im kühlen Nass – ihre Gedanken kursieren dabei allerdings um ein ganz spezielles Thema!

Auf Instagram postete die schöne Brünette ein Foto von sich – im Bikini auf einer Luftmatratze im Pool. Auf ihren Lippen: ein zufriedenes Lächeln! Dazu schrieb sie: "Ich habe jetzt sehr lange überlegt, ob ich dieses Bild hochladen soll oder nicht. [...] Auf dem Bild sieht es so aus, als hätte ich 'ne große Pizza vorher gegessen – vielleicht aber auch ein großes Eis." Wer jetzt aber denkt, der fröhliche Schein des Schnappschusses trügt, irrt gewaltig. Denn sich für den durchtrainierten Sommer-Body zu quälen – wie ihn zahlreiche Promis aktuell zur Schau stellen – kommt für das TV-Gesicht nicht infrage: "Ich bin aber so zufrieden mit mir wie ich bin. Ich bin nun mal unterschiedlich motiviert."

Abschließend appelliert Clea an ihre Follower, es ihr gleichzutun: "Eigentlich wollte ich nur eins damit sagen: Fühlt euch wohl, so wie ihr seid! Geht raus, zieht an was euch gefällt und zeigt allen, wie wundervoll ihr seid." Wie toll diese lockere Einstellung bei den Fans ankommt, zeichnet sich ganz deutlich in den Kommentaren ab: "Toller Text von dir, meine Liebe. Und das Bild ist perfekt, so wie es ist!" oder "Genau die richtigen Worte. Ich liebe deine Art", schreiben die Follower unter dem Posting.

Alexander Hassenstein/Getty Images Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn bei der Beauty Convention GLOW

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn

Robert Schlesinger/GettyImages Clea-Lacy Juhn, Ex-Bachelor-Kandidatin

