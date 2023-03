"Nicht mehr lange zu leben": William Shatner (91) dreht Doku

William Shatner (91) hat in seiner rund 70 Jahre langen Filmkarriere so einiges erlebt! Der große Durchbruch gelang dem Schauspieler 1966 mit seiner ikonischen Rolle als Kapitän Kirk in Star Trek. Jahrelang spielte er in der Sci-Fi-Show, den nachfolgenden Filmen und auch in zahlreichen weiteren erfolgreichen Produktionen mit. Mit 91 Jahren will der Hollywood-Star nun seine Lebensgeschichte erzählen. William bringt seine eigene Dokumentation raus!

In einem Interview mit Variety plaudert die Kino-Legende jetzt über ihre Doku, die schon in wenigen Tagen Premiere feiern wird. "Ich habe schon viele Angebote, Dokumentarfilme zu machen, abgelehnt. Aber ich habe nicht mehr lange zu leben", erklärt William ernst. Dass er in seinem Alter nun doch noch seine Geschichte verfilmt, hat auch einen Grund: Er will so seine Enkelkinder auch nach seinem Tod erreichen. In "You Can Call Me Bill" wird der US-Amerikaner dabei nicht nur Einblicke in seine Erfolgsrollen liefern, sondern auch über seine Karriereanfänge und Inspirationen sprechen.

Sein hohes Alter scheint dem Emmy-Gewinner auch sonst keine Hürde zu sein: Vor zwei Jahren ist der damals 89-Jährige zusammen mit Amazon-Chef Jeff Bezos (59) ins Weltall geflogen! "Diese Erfahrung hat mich so bewegt. Ich bin so voller Emotionen. Ich bin überwältigt, ich hatte ja keine Ahnung", hatte er 2021 nach seiner Reise ganz emotional im TV erzählt.

Anzeige

mptvimages.com / MEGA Leonard Nimoy und William Shatner im "Star Trek"-Film 1979

Anzeige

Getty Images William Shatner im Juni 2022

Anzeige

Actionpress / ZUMA Press Wire Service William Shatner mit seiner Weltraum-Crew

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de