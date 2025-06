Eddie Murphy hätte fast eine Rolle in "Star Trek" bekommen

Eddie Murphy (64), weltweit bekannt als Schauspieler und Comedian, hätte beinahe eine Rolle in dem Science-Fiction-Klassiker "Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart" bekommen. Mitte der 1980er-Jahre war der gefeierte Star auf dem Höhepunkt seiner Karriere und verfügte dank seines Erfolgs bei Paramount über die Freiheit, Traumprojekte zu verwirklichen. Als leidenschaftlicher Fan der Serie war Eddie laut kino.de fasziniert von der Idee, neben Captain Kirk und der Crew der Enterprise aufzutreten. Der Regisseur des Films, Leonard Nimoy (✝83), diskutierte mit ihm mögliche Rollen, darunter die eines Sternenflottenoffiziers oder eines vulkanischen Charakters. Dennoch entschied sich der Schauspieler letztlich gegen eine Teilnahme.

Die Paramount-Studios passten daher die ursprünglichen Drehbuchpläne an und arbeiteten eine neue Figur für Eddie aus: einen exzentrischen Bewohner von San Francisco, dessen Fähigkeiten im Imitieren von Walgesängen der Crew entscheidend helfen sollten. Doch die Rolle, die als humorvolle Ergänzung gedacht war, erschien Eddie zu nah an seiner bekannten Rolle als Axel Foley. Er lehnte ab, insbesondere weil er sich mit den geplanten Dialogen zwischen seinem Charakter und Spock nicht anfreunden konnte. Die entwickelte Figur wurde schließlich in eine Meeresbiologin umgewandelt, gespielt von Catherine Hicks (73). Der Film, der mit einer Umweltschutzbotschaft versehen wurde, erreichte aber auch ohne Eddie großen kommerziellen Erfolg.

In Eddie Murphys Karriere blieb eine bedeutende Rolle im Science-Fiction-Genre aus, obwohl er sich später in Filmen wie "Pluto Nash – Im Kampf gegen die Mondmafia" in diesem Bereich versuchte – jedoch ohne großen Erfolg. Persönlich war Eddie jedoch stets für seine Vielseitigkeit und seinen Humor bekannt, die ihn bereits in den 1980ern zum Star machten. Seine Liebe zu "Star Trek" ist dabei geblieben, und viele Fans hoffen, ihn vielleicht in Zukunft doch noch in einem Beitrag zum Kult-Franchise zu sehen. Vielleicht bietet sich für den charismatischen Darsteller ja doch noch ein Platz unter den Sternen.

Getty Images Eddie Murphy, Schauspieler

Getty Images Eddie Murphy im Juni 2024

Getty Images Eddie Murphy bei der Premiere von "Candy Cane Lane", 2023

