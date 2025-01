Michelle Yeoh kuschelt bei Filmpremiere mit Ex-Soap-Star

Michelle Yeoh (62) hat am Mittwochabend gemeinsam mit ihrem Co-Star Robert Kazinsky ihren neuen Film "Star Trek: Section 31" in London präsentiert. Die beiden Schauspieler waren bei einer besonderen Vorführung des Films im Ham Yard Hotel in der britischen Hauptstadt zu Gast. Michelle glänzte in einem auffälligen Outfit aus einem gelben Jackett, Lederstiefeln und einer transparenten Bluse, während Robert, bekannt aus der BBC-Serie "EastEnders", in einem eleganten Samtblazer erschien. Ihr gemeinsamer Film, in dem Michelle ihre Rolle als Emperor Philippa Georgiou aus der Serie "Star Trek: Discovery" wieder aufnimmt, wird am 24. Januar auf Paramount+ veröffentlicht.

In "Star Trek: Section 31" schließt sich Michelles kultige Figur einer geheimen Starfleet-Sektion an, die die Vereinigte Föderation der Planeten schützen und sich gleichzeitig mit den Sünden ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen muss. Robert, ein bekennender Star-Trek-Fan, gibt in dem Film sein Debüt als Zeph, auch bekannt als "The Machine". Der britische Schauspieler ließ auf Instagram durchsickern, dass diese Rolle der Höhepunkt seiner beruflichen Karriere sei. "Es ist wie ein Traum, Teil dieses Universums zu sein", schrieb Robert. Neben Michelle und Robert gehören auch Omari Hardwick (51) und Kacey Rohl zur Besetzung.

Für Michelle markiert die Rückkehr in den Star-Trek-Kosmos ein weiteres Highlight in ihrer beeindruckenden Karriere. Die aus Malaysia stammende Schauspielerin, die zuletzt mit einem Oscar gekrönt wurde, ist für ihre außergewöhnliche Vielseitigkeit bekannt. Ihr Co-Star Robert, dessen Karriere einst in britischen Seifenopern begann, lebt inzwischen in Los Angeles, besucht jedoch regelmäßig seine Familie in Großbritannien. Während dieser Besuche arbeitet er immer wieder an kurzen Gastauftritten in "EastEnders". Die beiden Schauspieler verstanden sich offenbar prächtig bei der Premiere, was Fans nur noch gespannter auf ihre gemeinsame Dynamik im Film macht.

Getty Images Michelle Yeoh und Robert Kazinsky bei der Premiere von "Star Trek: Section 31" 2025 in London

Getty Images North America Michelle Yeoh auf der Gold Gala, Mai 2024 in Los Angeles

