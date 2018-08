Steht das Liebes-Comeback des Jahres bevor? Wenn es nach den Fans von Kourtney Kardashian (39) und Scott Disick (35) geht, dann schon! Die Reality-Darstellerin und ihr Ex sind seit vergangenem Jahr kein Paar mehr und fanden nach einiger Zeit andere Partner. Während Scott nach wie vor mit Sofia Richie (19) glücklich ist, ging Kourtneys Beziehung zu Younes Bendjima (25) nun in die Brüche – jetzt fordern die Fans eine Reunion von Kourt und Scott!

Das US-Portal "E! News" postete die Trennungs-Nachricht auf seinem Instagram-Profil. Prompt sammelten sich die Rufe der Kommentatoren nach einer Versöhnung der Dreifach-Eltern. "Ich bin heimlich Team Scott und hoffe, die beiden kommen wieder zusammen", schrieb eine Userin. Einige wollen sogar wetten, dass der 35-Jährige nun seine 19-jährige Freundin verlassen wird – dabei hatten die zwei erst vor Kurzem Krisengerüchte weggekuschelt! Ob durch den Split seiner Ex nun alte Gefühle wach werden?

Immerhin soll Scotts Verhältnis zu Younes immer angespannt gewesen sein, Kourtney hingegen fand Sofia schon immer viel zu jung für ihren Verflossenen – so ganz können die beiden den jeweils anderen nicht aus ihren Herzen verbannen! Noch im April des Vorjahres war Scotts rührendes Geständnis bei Keeping up with the Kardashians über die Mattscheiben geflimmert: "Sie ist die Liebe meines Lebens. Ich hoffe, dass sie eines Tages versteht, dass ich mit keiner anderen zusammen sein will." Glaubt ihr, die beiden könnten nun wieder ein Paar werden? Stimmt ab!

Neil Warner/ Splash News Kourtney Kardashian und Younes Bendjima in Paris

Splash News Scott Disick und Sofia Richie in Venedig

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Scott Disick mit den gemeinsamen Kindern Mason, Penelope und Reign

