Noch vor wenigen Tagen war bei Scott Disick (35) und Sofia Richie (19) von einem Beziehungsende die Rede. Der Ex von Kourtney Kardashian (39) zeigte sich allerdings schon kurz nach dem Aufkommen der Gerüchte ziemlich belustigt über die Spekulationen und betonte: Zwischen ihm und seiner Liebsten sei alles in Butter. Jetzt zog auch Sofia nach und bewies ein für alle Mal: Die beiden Turteltauben schweben immer noch auf Wolke sieben!

Nun geht die Tochter von Lionel Richie (68) in die Liebesoffensive! In ihrer Instram-Story teilte die 19-Jährige einen älteren Schnappschuss, auf dem sich das Pärchen ganz verschmust zeigt. "Von ganzem Herzen", betitelte die brünette Schönheit ihren Beitrag. In einem weiteren Post in ihrer Insta-Story appellierte sie dann direkt an ihre Fans: Sie sollten nicht alles glauben, was im Internet steht – und meinte damit vermutlich die Schlagzeilen der vergangenen Tage.

Grund für die Trennungsgerüchte waren Bilder, die Scott angeblich in inniger Umarmung mit einer unbekannten Blondine zeigen. Auf der Album-Release-Party von Kanye West (40) soll der 35-Jährige mit der schönen Fremden auf Tuchfühlung gegangen sein. Glaubt ihr, dass zwischen Sofia und Scott wieder alles in Ordnung ist? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / sofiarichie Sofia Richie und Scott Disick Arm in Arm

Anzeige

Romain Maurice/Getty Images for Haute Living Sofia Richie und Scott Disick

Anzeige

Romain Maurice/Getty Images for Haute Living Scott Disick

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de