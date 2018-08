Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren? Jessie James Decker postete ein Foto via Social Media, das einen ordentlichen Shitstorm auslöste. Darauf zu sehen: die frischgebackene Dreifachmutter, die Söhnchen Forrest die Brust gibt, während sie ein Glas in der Hand hält, das aussieht, als enthalte es Alkohol. Die "Flip My Hair"-Interpretin schrieb dazu: "Prost, ihr Schl*****!" und sorgte damit nur für noch mehr Internet-Hass.

"Ich hoffe, dein Kind wird ein Alkoholiker wie du!", schrieb ein Instagram-Nutzer im Kommentarfeld neben dem Pic. Ein anderer schlug in die gleiche Kerbe: "Alkoholiker-Mutter gleich Alkoholiker-Baby. Viel Glück. Vielleicht legst du die Flasche mal ein paar Monate zur Seite." Die Ehefrau von Football-Star Eric Decker äußerte sich nicht zu den gemeinen Anschuldigungen. Ob das Glas also wirklich Alkohol enthalten hat, ist nicht bekannt.

Diese Hasswelle sollte vor allem einer bekannt vorkommen: Schlagersängerin Melanie Müller (30). Die gönnte sich in der Stillzeit von Töchterchen Mia Rose ein Gläschen Schampus. Verstehen konnte sie die Aufregung darum schon damals nicht, schließlich pumpte sie genug Milch vorher ab. "Es gibt Mamas, die machen das, da bin ich nicht die Einzige. Das sollte jeder für sich entscheiden", hatte sie Promiflash mitgeteilt. Denkt ihr, Jessie trinkt Alkohol auf dem Pic? Stimmt ab!

Michael Loccisano / Getty Images Jessie James Decker, Sängerin

Instagram / jessiejamesdecker Eric und seine Kinder Forrest, Eric Jr. und Vivianne Decker

Instagram / melaniemuller980 Melanie Müller auf der Tattoo Convention in Lippstadt

