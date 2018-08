In wenigen Tagen geht Promi Big Brother in eine neue Runde! Neben dem Moderatoren-Wechsel gibt es weitere Änderungen beim Sat.1-Erfolgsformat. Zum einen kommt die beliebte "Promi Big Brother – Die Late Night Show" mit dem Gastgeber-Duo Jochen Bendel (50) und Melissa Khalaj (29) zurück. Zum anderen wurde ein ganz neues Projekt ins Leben gerufen: Online werden die ausgeschiedenen Hausbewohner erstmals 24 Stunden nach ihrem Exit begleitet.

Das gab es noch nie bei PBB! Auch nach ihrem Rauswurf aus dem TV-Knast stehen die Stars und Sternchen noch unter Beobachtung – zumindest einen Tag lang. Unter dem Show-Namen "Promi Big Brother – Der Tag danach" werden die Bewohner in den ersten 24 Stunden nach ihrem Auszug von Kameras begleitet. Ausgestrahlt wird die Reality-Doku auf der Website promibigbrother.de.

Am 17. August startet die fünfte Staffel und der Sender hat auch schon die ersten drei Kandidaten bestätigt. Neben DSDS-Sieger Alphonso Williams (56) ziehen YouTube-Nacktschnecke Katja Krasavice (21) und Ex-Marienhof-Star Nicole Belstler-Boettcher (55) in Deutschlands berühmteste TV-WG.

Brian Dowling/Getty Images Jochen Bendel und Melissa Khalaj, "Promi Big Brother – Die Late-Night-Show"-Moderatoren

Anzeige

SAT.1 / Arne Weychardt "Promi Big Brother"-Logo

Anzeige

Instagram / katjakrasavice.mrsbitch Katja Krasavice, Erotik-YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de