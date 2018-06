Promi Big Brother in diesem Jahr ohne "die Jochis"! Im August ziehen wieder deutsche Promis in den noch berühmteren Container. In der fünften Staffel moderierten Jochen Schropp (39) und Jochen Bendel (50) durch die TV-Show. In diesem Jahr müssen die Zuschauer allerdings auf die spitzen Zungen im Doppelpack verzichten, denn ein Jochen verlässt das Reality-Format. Dafür dürfen sich die Zuschauer über weibliche Verstärkung freuen.

Jochen Schropp wird weiterhin als Moderator bei Sat.1 vor der Kamera stehen. Sein Namensvetter muss sich allerdings nach nur einer Staffel schon wieder verabschieden. Allerdings bleibt er laut DWDL dem großen Bruder weiterhin treu, denn er wechselt "nur" den Sender. Auf Sixx wird der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat gemeinsam mit Melissa Khalaj (29) "Promi Big Brother – Die Late-Night-Show" moderieren.

Als Bendel-Ersatz holt sich die Produktion keine Unbekannte ins Haus. Die "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen (47) wird als Co-Presenterin durch die Sendung führen. Jochen Schropp ist im Übrigen seit 2014 – als Nachfolger für Comedian Oliver Pocher (40) – das Gesicht des Trash-Formats "Promi Big Brother".

Promi Big Brother, Sat.1 Das "Promi Big Brother"-Moderatoren-Duo Jochen Schropp und Jochen Bendel

Anzeige

Brian Dowling/Getty Images Jochen Bendel und Melissa Khalaj, "Promi Big Brother – Die Late-Night-Show"-Moderatoren

Anzeige

Christian Augustin/Getty Images Marlene Lufen, deutsche Fernsehmoderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de