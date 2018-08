Er ist kein wilder Herumknutscher. Angelo Kelly (36) war in den 1990er-Jahren ein beliebter Teenieschwarm und hätte sicher unzählige Groupies haben können. Doch das jüngste Mitglied der Kelly Family fand schon als Kind die Liebe seines Lebens, die später seine Ehefrau und Mutter seiner fünf Kinder werden sollte: die drei Jahre ältere Kira Harms. Im Fernsehen zeigte sich der stolze Familienvater jetzt ganz privat und erklärte: Angelos Lippen berührten bislang nur die einer einzigen Frau.

Der "An Angel"-Interpret war mit seinem Sohn Gabriel (17) zu Gast in der neuen Sat.1-Sendung Endlich Feierabend! – und musste dort sein Seelen- und Liebesleben offenbaren. Auf die Frage von Moderatorin Annett Möller (40) "Wer hat mit 17 mehr Frauen geküsst?" überraschte der Fünffach-Papa mit seinem Knutsch-Geständnis. So hat vermutlich jeder mehr Mädels geküsst als er, denn die Lippen des Musikers gehörten immer nur einer: "Kira, mein ganzes Leben. Es gab nie eine andere Frau in meinem Leben", verriet der Musiker.

Hat Angelo also tatsächlich nur eine Frau in seinem Leben geküsst? Fakt ist: Im zarten Alter von zehn Jahren verknallte er sich in Kira, die aber erst 1998 den dann Siebzehnjährigen erhörte. Nach fast 20 gemeinsamen Jahren ist der Sänger verliebt wie am ersten Tag – erst kürzlich widmete er seinem Schatz auf einem Konzert einen Lovesong.

Patrick Hoffmann/WENN.com Kira Kelly, Frau von Angelo Kelly

Instagram / angelokellyofficial Kira, William, Joseph, Emma, Helen, Gabriel und Angelo Kelly

Patrick Hoffmann / WENN Kira und Angelo Kelly mit ihrem jüngsten Kind William

