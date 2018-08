Zieht es Natascha Ochsenknecht (53) bald wieder vor den Traualtar? Erst vor wenigen Tagen machte die Designerin ihr frisches Liebesglück öffentlich: Mit Olli turtelte sie sich durch die "Remus Lifestyle Night" auf Mallorca – ein Pärchen-Auftritt, den sie so schnell aber nicht wiederholen will, um die Beziehung etwas privater zu halten. Und tatsächlich scheint es zwischen Natascha und ihrem Partner sehr ernst zu sein: Das Ex-Model kann sich sogar vorstellen, wieder zu heiraten!

Zuletzt war das Thema für Natascha nicht gerade mit positiven Erinnerungen verbunden gewesen: Sie hatte mit ihrem Ex Umut Kekilli (34) Hochzeitspläne geschmiedet, doch diese platzten, als der Sportler sie betrogen haben soll. Einmal verheiratet war die Fernsehdarstellerin davor schon mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht (62). Die Liebespleiten ließen sie jedoch nicht den Glauben an die Liebe verlieren, wie die Ex-Dschungelcamperin Bunte verlauten ließ. "Mir geht es sehr, sehr gut und ja, ich würde immer wieder heiraten!", sagte die 53-Jährige, die den Kameramann an ihrer Seite vor einigen Monaten kennengelernt haben soll.

Genaueres verriet die dreifache Mutter nicht, erzählte aber, wie sie nun die Zeit mit ihrem 47-jährigen Partner genießen wird: "Auf dem Plan steht weiterhin viel lachen und die Sonne genießen." Die beiden Sonnenanbeter grüßten ihre Fans kürzlich sogar im Netz von Mallorca und gaben damit einen seltenen Einblick in ihr Beziehungsglück.

WENN.com Natascha Ochsenknecht beim Deutschen Parfümpreis 2018

P.Hoffmann/WENN.com Natascha Ochsenknecht mit ihrem neuen Freund Oliver

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht mit ihrem Freund Olli auf Mallorca

