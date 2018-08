Natascha Ochsenknecht (53) hat einen neuen Mann an ihrer Seite! Im Dezember trennte sich das Model von seinem langjährigen On-Off-Freund Umut Kekilli (34). Bei der Remus Lifestyle Night, die von Immobilienmakler Marcel Remus (31) organisiert wird, schlenderte Natascha jetzt frisch verliebt über den roten Teppich. Viel lässt sich die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin allerdings nicht entlocken, wenn es um ihre Beziehung geht. Sie verriet nur, dass ihr Freund Olli heißt – sie will ihre Liebe in Zukunft aus der Öffentlichkeit raushalten.

