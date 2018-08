Nach Trennung sieht das nicht gerade aus. Seit Wochen halten sich mal wieder hartnäckige Gerüchte, die Beziehung von Miley Cyrus (25) und Liam Hemsworth (28) sei am Ende. Zuletzt wurde die Sängerin bei einem lässigen Spaziergang durch Los Angeles sogar ohne ihren Verlobungsring abgelichtet. Zu den Gerüchten geäußert haben sich die beiden Stars bisher zwar nicht, einige Paparazzi-Schnappschüsse sprechen nun aber eine klare Sprache: Miley und Liam genießen ein Lunchdate in trauter Zweisamkeit!

Fotografen lichteten die Sängerin und ihren Hottie-Freund jetzt in L.A. ab – in einer lokalen Bäckerei gönnte sich das Paar offensichtlich eine kleine Stärkung. Dass die beiden Stress haben sollen, würde man bei dem Anblick der Bilder wohl nicht vermuten: Lässig sitzt sich das Paar gegenüber und wartet auf seine Bestellung. Ist an dem vermeintlichen Liebes-Aus also doch nichts dran?

Bereits 2013 erklärte das Paar seine Beziehung trotz Verlobung offiziell als beendet – fand drei Jahre später aber überraschend wieder zusammen. Dass auch ihr zweiter Beziehungsanlauf gescheitert sein soll, soll Gerüchten zufolge an den unterschiedlichen Zukunftsplänen der beiden liegen. Während Liam sich nichts sehnlicher wünschen soll, als endlich Vater zu werden, fühle sich Miley einfach noch nicht bereit, Mutter zu werden. Ob die Lunch-Pics wohl etwas an den ständigen Spekulationen ändern werden?

Rodin Eckenroth/Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei einem Event 2018

WENN.com Miley Cyrus in Los Angeles

Jackson Lee / Splash News Miley Cyrus und Liam Hemsworth bei einer Party in New York

