Ist das vermeintliche Liebes-Aus von Miley Cyrus (25) und Liam Hemsworth (28) nun wirklich besiegelt? Seit Wochen heißt es aus Kreisen der einstigen Turteltauben, dass es zwischen der Sängerin und dem Schauspieler gewaltig kriseln soll – trotz ihrer Verlobung! Die "Wrecking Ball"-Interpretin habe sogar bereits das gemeinsame Zuhause in Malibu verlassen. Nun folgt der nächste Schock: Miley und Liam haben ihre geplante Hochzeit abgesagt!

Zuerst berichtete die OK! Australia über den Altar-Schock: Eine Quelle verriet dem Magazin, dass Mileys und Liams unterschiedliche Einstellungen zum Thema Kinderkriegen das Fass zum Überlaufen gebracht haben soll. Der Hunger Games-Star könne es kaum noch abwarten Vater zu werden, während die Musikerin dazu noch lange nicht bereit sei. "Miley hat die Planung der Hochzeit immer wieder aufgeschoben und Liam hatte davon die Schnauze voll. Sie kamen in den letzten Monaten einfach nicht gut miteinander klar. Er will Kinder und will nicht länger warten. Das ist aber nicht Mileys Wunschablauf. Sein Herz ist gebrochen", erklärte der Insider.

Schon vor rund einem Jahr hatte der einstige Disney-Star in einem Interview offenbart, eigentlich nie heiraten zu wollen. "Ich bin erst 24. Ich hoffe, dass ich noch etwas mehr leben kann. Ich habe noch Einiges vor", erklärte sie damals The Sun. Dass an dem finalen Liebes-Aus wirklich etwas dran ist, könnte auch Mileys Instagram-Account beweisen. Nach wie vor befindet sich darauf keine Fotos mehr und auch ihr Profilbild bleibt weiterhin schwarz.

Daniel Tanner/WENN.com Liam Hemsworth und Miley Cyrus auf dem roten Teppich 2013

Anzeige

Jackson Lee / Splash News Miley Cyrus und Liam Hemsworth bei einer Party in New York

Anzeige

Getty Images / Jason Merritt/TERM Miley Cyrus und Liam Hemsworth bei der "The Last Song"-Premiere 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de