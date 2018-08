Liebescomeback bei The Weeknd (28) und Bella Hadid (21)? Vor etwa zwei Jahren zerbrach die Beziehung zwischen dem amerikanischen Model und Abel, wie Rapper Weeknd mit bürgerlichem Namen heißt. Obwohl der gebürtige Kanadier zwischenzeitlich für einige Monate mit Sängerin Selena Gomez (26) zusammen war, zog es ihn immer wieder zu seiner Bella zurück. Seit Wochen häufen sich die Gerüchte über ein erneutes Aufleben ihrer Liebe. Nun sollen die beiden bei Kylie Jenners (21) Geburtstagsparty als Pärchen aufgetaucht sein.

"Bella und The Weeknd sind zu 100 Prozent wieder zusammen", sagte ein Insider im Gespräch mit Us Weekly. Die beiden seien unglaublich glücklich miteinander und hätten dies bei Kylies Partys auch offen gezeigt. Zusammen kreuzten sie bei dem Event auf, knutschten dort sogar miteinander. Am Sonntag gab es einen weiteren Hinweis auf die Liebes-Reunion: Gemeinsam mit ihrem vermeintlich Liebsten besuchte die 21-Jährige eine Spielhalle und betitelte den dort entstandenen Schnappschuss auf Instagram mit den Worten: "Oh Baby!"

Vielleicht gibt es ja tatsächlich Hoffnung für die einstigen Turteltauben. Immerhin waren sie eineinhalb Jahre lang glücklich miteinander. Wie Schnappschüsse von Kylies Geburtstag auf Instagram zeigen, konnten das Model und der Musiker nicht einmal in der Fotobox, in der sie mit DJ Duffey posierten, die Finger voneinander lassen. Auf den Bildern stehen sie eng nebeneinander und lächeln glücklich in die Kamera.

Instagram / iwantdjduffey DJ Duffey, Bella Hadid und The Weeknd bei Kylie Jenners Geburtstagsparty 2018

