Der Hingucker in Cannes: Bella Hadid hat jetzt blonde Haare

Bella Hadid (28) hat bei ihrem großen Auftritt am Vorabend des diesjährigen Filmfestivals in Cannes für ordentlich Aufsehen gesorgt: Das berühmte Model präsentierte am 12. Mai einen komplett neuen Look mit honigblonden Haaren. Die als brünette Beauty bekannte Bella überraschte Fans und Fotografen gleichermaßen, als sie in einem weißen Korsett-Top, dazu passenden Low-Rise-Jeans und sommerlichen Stilettos das Hotel Martinez betrat. Ihre blonde Mähne hatte sie lässig mit einer Haarklammer zurückgesteckt, einige Strähnen fielen ihr elegant ins Gesicht – dazu eine stylishe Sonnenbrille und eine beige Designer-Handtasche. Neben anderen Stars wie Heidi Klum (51), Halle Berry (58) und Irina Shayk (39) war Bella an diesem Tag eindeutig der Hingucker auf der berühmten Croisette von Cannes.

Nicht zum ersten Mal wagt sich Bella an die Blondierung: Bereits in den vergangenen Jahren tauchte sie immer mal wieder mit einem aufgehellten Look auf und präsentierte ihre Vorliebe für Styling-Experimente mal mit "Aspen Blond" oder Beachwaves in Sandtönen. Tatsächlich ist ihr neues Haar nicht allein ein modisches Statement, sondern symbolisiert für Bella auch einen kleinen Neuanfang: Die Laufstegschönheit hatte sich nach gesundheitlichen Problemen, insbesondere ihrem langwierigen Kampf mit der Lyme-Borreliose, länger aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und feierte ihr schillerndes Comeback schon 2024 in Cannes. Dieses Jahr aber toppte sie alles und zeigte sich stärker und wandelbarer denn je – und das, obwohl das Filmfestival dieses Mal einen neuen, strengeren Dresscode ohne allzu freizügige Outfits eingeführt hatte.

Für viele Fans ist Bella längst die inoffizielle Königin von Cannes. Jedes Jahr sorgt sie mit ihren Auftritten für Schlagzeilen und erinnerungswürdige Fashion-Momente. Besonders berühmt war ihr spektakulärer Auftritt 2021 in einem Schiaparelli-Kleid mit goldenen "Lungen" am Dekolleté, aber auch ihre Ehrlichkeit über modische Fehltritte bleibt vielen in Erinnerung: So gestand sie gegenüber Allure, dass sie sich im hoch geschlitzten roten Kleid von 2016 heute eher unwohl fühlen würde. Auch privat ist sie anders als ihre Schwester: Während Gigi Hadid (30) als stilsichere Blondine gefeiert wird, nutzt Bella die Veränderung ihrer Haarfarbe bewusst, um sich abzugrenzen. "Ich habe einfach eine dunklere Persönlichkeit, und meine Schwester blond, ich brünett – das ist eine gute Trennung", verriet sie einst im Gespräch mit dem Magazin.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Lucia Sabatelli Bella Hadid in Cannes, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Bella und Gigi Hadid, Model-Schwestern

Anzeige Anzeige