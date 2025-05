Kein Facelift: Bella Hadid zeigt wahres Beauty-Geheimnis

Bella Hadid (28) sorgt mit einem Instagram-Make-up-Tutorial für Gesprächsstoff, in dem sie Schönheits-OP-Gerüchte entschieden zurückweist. Immer wieder wurde das Model mit Facelifts oder der sogenannten Cat-Eye-OP in Verbindung gebracht, doch Bella erklärt im Video: "Das ist Gesichtstape! Der älteste Trick im Buch." Mit dieser Methode zaubert sie im Handumdrehen den geschwungenen Augen-Look und zeigt, dass sie auch ohne aufwendige Produkte auskommt. Für einen besonderen Effekt nutzte sie sogar den Augenbrauenstift ihrer Schwester Gigi Hadid (30) und bemerkte lachend: "Es ist toll, eine Schwester zu haben, von der man all diese coolen Sachen klauen kann."

Schon früher sprach Bella offen über den Druck durch OP-Gerüchte. Zwar gab sie zu, sich mit 14 einer Nasen-OP unterzogen zu haben – eine Entscheidung, die sie heute bereut – doch betont sie ausdrücklich: "Ich habe nie Filler benutzt, das ist einfach nichts für mich." Ihre strahlende Natürlichkeit präsentierte sie in dem Video von British Vogue ganz ohne Make-up und ließ sogar ihre Sommersprossen durchscheinen. Gleichzeitig gewährte sie Einblick in ihre Selbstzweifel: "Ich war die hässlichere Schwester. Ich war braunhaarig und einfach nicht so cool und offen wie Gigi."

Trotz dieser Unsicherheiten hat Bella sich einen festen Platz in der Modewelt erobert. Ihr Erfolg kommt nicht von ungefähr, wie sie betont: "In sieben Jahren habe ich nie einen Job verpasst oder abgesagt." Dabei kämpft sie nicht nur mit beruflichem Druck, sondern auch mit persönlichen Herausforderungen. In einem früheren Interview berichtete sie von den täglichen Belastungen für Körper und Psyche. Die ständige Bewertung ihres Äußeren macht Selbstakzeptanz nicht leicht – doch Beharrlichkeit und Professionalität prägen ihren Weg durch die Modelwelt und darüber hinaus.

Getty Images Bella Hadid und Gigi Hadid in New York

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Model

