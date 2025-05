Bella Hadid verrät: So verliebte sie sich in ihren Cowboy

Bella Hadid (28) hat in einem Interview spannende Einblicke in ihr Liebesleben gegeben und verraten, wie sie ihren Freund Adan Banuelos kennengelernt hat. Die Schönheit traf den Westernreiter erstmals bei einer Pferdeshow in Texas, wo sie sich gerade einen Cowboyhut anpassen ließ – und Adan unerwartet ins Ausstellungszelt spazierte. "Ich sah ihn hereinkommen, und es war wie ein frischer Wind", schwärmte Bella gegenüber British Vogue. Ihr erster Eindruck von Adan war eindeutig: "Ich habe immer von einem Cowboy geträumt. Und er ist einfach umwerfend", verriet sie offen. Besonders überraschte sie, dass Adan bei ihrer ersten Begegnung nichts von ihrer Berühmtheit wusste: "Er sagte: 'Ich wusste nicht, wer du bist, bis ich dich sah.' Das war für mich eine echte Erleichterung."

Im Interview ließ Bella durchblicken, wie ernst es ihr mit dem Cowboy aus Texas ist. Sie sprach erstmals offen über ihre Zukunftspläne mit Adan und machte keinen Hehl daraus, dass sie eine Familie gründen möchte. "Familie ist in meinen Gedanken. Ich kann es kaum erwarten, Mutter zu werden", erklärte die Laufsteg-Ikone. Das Paar hatte bereits im Oktober 2023 Dating-Gerüchte ausgelöst, als sie knutschend in Texas gesichtet wurden. Ihren Beziehungsstatus machten sie im Februar 2024 schließlich mit gemeinsamen Instagram-Fotos öffentlich – wenig später zog Bella sogar zu Adan nach Texas.

Dass Bella das Leben an der Seite des Cowboys über alles genießt, zeigte sie in den vergangenen Monaten immer wieder auf Social Media und während eines gemeinsamen Urlaubs in Aspen. Dort zelebrierten die beiden ihre Beziehung ganz offen und präsentierten sich händchenhaltend der Öffentlichkeit. Ihren bisherigen Glamour tauschte Bella gegen das Landleben: Sie erfüllte sich den Traum von einer kleinen Farm und postet seitdem regelmäßig Einblicke in ihren neuen Alltag. Nach Jahren auf internationalen Laufstegen scheint das Model in diesem neuen Lebensabschnitt wirklich angekommen zu sein.

ActionPress Adan Banuelos und Bella Hadid im September 2024

Getty Images Adan Banuelos und Bella Hadid, 2024

