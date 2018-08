Im Oktober soll das erste Kind von Denise Kappès (28) das Licht der Welt erblicken. Lange dauert es also nicht mehr, bis die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ihr Söhnchen in den Armen halten kann. Aber wie stellt sich die TV-Schönheit die Geburt eigentlich vor? "Natürlich ist es der Wunsch, dass man in erster Linie sein Kind normal auf die Welt bringt, weil’s natürlich vor allem für den Kleinen besser ist [...] und wenn das möglich ist, möchte ich natürlich normal gebären", verriet die Berlinerin im Promiflash-Interview.

