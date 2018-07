Denise Kappès (28) kann es kaum noch erwarten: In knapp zwei Monaten wird ihr kleiner Junge zur Welt kommen! Da die werdende Mami unter den üblichen Schwangerschaftsbeschwerden wie Schlafmangel, Übelkeit und Kraftlosigkeit leidet, freut sie sich, dass der Endspurt immer näher rückt. Sie will ihren Sohnemann endlich in die Arme schließen: Denise richtete jetzt eine süße Liebeserklärung an ihren Nachwuchs!

Die teilte sie nun mit ihren Fans via Instagram. Neben einem Urlaubspic von der Ostsee schrieb Denise: "Du bist meine kleine perfekte Welt. Ich zähle schon die Wochen, bis du endlich da bist, mein kleiner Engel." Auf dem dazugehörigen Bild umfasst die Mama in spe ihren mittlerweile ziemlich großen Babybauch. Die werdende Mutter dürfte sich aktuell bereits in der 30. Schwangerschaftswoche befinden – somit liegen nur noch zehn weitere vor ihr.

Bei der Geburt im Oktober darf er nicht dabei sein: Papa Pascal Kappés soll nicht einmal mit in den Kreißsaal kommen! Denise und ihr Ex trennten sich Anfang Juni nach nur 13 Wochen Ehe.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, ehemalige Kuppelshow-Kandidatin

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès im achten Monat schwanger

Anzeige

Promiflash Pascal und Denise Kappès

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de