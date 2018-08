Als Klan-Küken nimmt Kylie Jenner (21) den Beef ihrer Schwestern mit Humor! Vor wenigen Tagen feierte das It-Girl seine Volljährigkeit einträchtig mit der ganzen Familie. So harmonisch sieht das Verhältnis zumindest zweier Geschwister allerdings nicht immer aus: Kim Kardashian (37) und Kourtney Kardashian (39) lieferten sich vor einer Weile einen erbitterten Streit. Eine Beleidigung, die Kim ihrer älteren Sis dabei an den Kopf geworfen hatte, wandeln nun nicht nur deren Fans in Komplimente um – auch Kylie stellt sich auf Kourts Seite!

Die Frau von Kanye West (41) hatte während einer hitzigen Diskussion über Kourtney gesagt, sie sei die Klan-Schwester, die am wenigsten interessant anzusehen sei. Für viele Fans absolut unverständlich, weswegen sie die fiese Aussage nun ins Gegenteil verkehren und der 39-Jährigen damit Komplimente für ihre Instagram-Bilder machen. Kylie schloss sich der Menge an und schrieb unter ein Foto, dass ihre zweitältesten Schwester in einem glitzernden Minikleid zeigt: "Du bist so interessant anzuschauen!"

Der Streit zwischen Kourtney und Kim flimmerte gerade erst in der Staffelpremiere der aktuellen Keeping up with the Kardashians-Season über die Bildschirme. Nachdem die Kosmetik-Unternehmerin sich abfällig über Kourt geäußert hatte, war diese in Tränen ausgebrochen und hatte am Telefon weiter geflucht. Inzwischen haben sich die beiden wohl wieder vertragen, denn Kim twitterte kürzlich: "Bringt das nicht durcheinander: Zwischen Kourtney, Khloe (34) und mir ist alles in Ordnung, immer! Stellt das nie infrage!" Dennoch ließen es sich die Damen nicht nehmen, während der Ausstrahlung ihres Zoffs noch einmal im Netz aufeinander loszugehen.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-Star

Pap Nation / SplashNews.com Kylie Jenner an ihren 21. Geburtstag in Los Angeles

Dimitrios Kambouris/Getty Images Kim und Kourtney Kardashian in New York

