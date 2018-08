Kylie Jenner (21) teilt ordentlich gegen den untreuen Ex ihrer Schwester aus – und das ganz subtil! Bevor Khloe Kardashian (34) ihr Töchterchen True zur Welt brachte, wurden die Seitensprünge des Babydaddys Tristan Thompson (27) publik. Allem Drama zum Trotz fanden die beiden wieder zueinander, was die Familie der Betrogenen allerdings zunächst nur widerwillig annahm. Auch wenn die Wogen inzwischen etwas geglättet sind, schloss Kylie ihren Schwager in spe nun eiskalt aus einem Familien-Pic aus!

Tristan war nicht dabei, um den 21. Geburtstag der Fast-Milliardärin in Los Angeles zu feiern. Die Snapchat-Follower seiner Liebsten konnten in ihren Postings sehen, wie Kylie ohne Worte zum Deko-Diss gegen den Basketballer ausholte: Er fehlte auf einem Karikatur-Wandbild, das einen Großteil des Kardashian-Jenner-Klans versammelte – obwohl alle Schwestern und Momager Kris Jenner (62) mit ihren Partnern abgebildet wurden! Sogar Ben Simmons, der erst seit Kurzem Kendall Jenners (22) Freund ist, wurde auf dem Gemälde verewigt, genau wie Scott Disick (35), der nicht einmal mehr mit Kourtney Kardashian (39) zusammen ist. Deutlicher hätte Kylie wohl kaum zeigen können, wie sie zu dem untreuen NBA-Star steht.

Mit ihrer Ablehnung scheint die Make-up-Unternehmerin nicht alleine zu sein: Schwester Kim Kardashian (37) könnte sich über ihren Streich diebisch gefreut haben. Denn auch wenn sie sich zuletzt recht harmonisch mit Tristan zeigte, soll sie ihn ebenfalls schnell aus der Familie verabschieden wollen. "Kim zählt die Tage, bis Khloe sich zusammenreißt und Tristan in die Wüste schickt. Sie weiß, dass es mit den beiden nicht klappen wird und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Khloe wieder zur Vernunft kommt", steckte ein Insider HollywoodLife.

