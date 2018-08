Kriegen die Fans jetzt Stück für Stück mehr von Motsi Mabuses (37) Baby zu sehen? Vergangene Woche veränderte sich das Leben der Let's Dance-Jurorin und das ihres Ehemanns Evgenij Voznyuk schlagartig: Das erste gemeinsame Kind des Tanz-Traumpaares erblickte das Licht der Welt. Bisher genießen die frischgebackenen Eltern jede freie Minute mit ihrer Tochter ganz für sich – Fotos ihres Engels sind rar und auch den Namen wollen sie noch nicht verraten. Dafür veröffentlichte Motsi jetzt einen Schnappschuss, der einen ganz privaten Vater-Tochter-Moment festhält.

An ihre neue Rolle als Mama hat sich die 37-Jährige glatt gewöhnt! Umso schwerer fällt es ihr, ihren Sonnenschein aus den Augen zu lassen. In ihrer Instagram-Story teilte die schöne Südafrikanerin ein putziges Pic, auf dem ihr großer und ihr kleiner Schatz von hinten zu sehen sind. "Wenn du dein Baby für kurze Zeit zurücklassen musst und zu weinen anfängst", schrieb die Profitänzerin dazu. Dabei braucht sie sich eigentlich keine Sorgen zu machen, denn in Papas starken Armen ist der Wonneproppen bestens aufgehoben. Sein Gesicht zeigt die Salsa-Queen zwar nach wie vor nicht, gewährt ihren Followern dafür aber einen Einblick in ihr Seelenleben als besorgte Mutter.

Die Social-Media-Plattform nutzt Motsi auch, um dankende Worte an ihre Community zu richten. "Wir haben so viel Liebe von euch empfangen. Entschuldigt, dass ich noch nicht alles beantworten konnte, aber die Prioritäten ändern sich", lauteten ihre Zeilen. Dass die Neumama ihre ganze Aufmerksamkeit auf ihren Säugling richtet, nehmen ihre Follower ihr sicherlich nicht übel.

Instagram / motsimabuse Evgenij Voznyuk und seine Tochter

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und ihre Familie

Andreas Rentz/Getty Images for Riani Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse im Juli 2017

