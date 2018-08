Emotionale Trennung auf Zeit! Erst am Dienstagmorgen wurde bekannt, dass die Gerüchte stimmen: Johannes Haller zieht in den Promi Big Brother-Container! Bei all der Freude und der Aufregung, was ihn die kommenden Tage alles erwartet, dürfte der Ex-Bachelorette-Boy an einer Sache ziemlich zu knabbern haben. Der Verliebte musste sich von seiner Freundin Yeliz Koc (24) verabschieden. Bei der Schönheit brachen in den letzten Minuten im Arm ihres Schatzes alle Dämme!

Erst Mitte Juni machten der TV-Hottie und die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihr Glück endlich öffentlich. Seitdem gelten Johannes und seine Auserwählte als unzertrennlich. Für das videoüberwachte Abenteuer begeben sich die Turteltauben nun allerdings auf Neuland. "Das gab es noch nie, dass wir länger als fünf Tage voneinander getrennt waren am Stück", erklärte der Son­ny­boy in seiner Instagram-Story. Für Yeliz ging es offenbar zurück in ihre Heimat Hannover – sie musste ihren Herzmann zurücklassen und konnte ihre Tränen nicht mehr zurückhalten! Traurig lehnte sie sich an die Schulter ihres Freundes, der ihr einen dicken Kuss aufdrückte.

Wegen seiner aufgelösten Traumfrau hatte Johannes eine Bitte an seine Community: "Seid jetzt ganz lieb zu meiner Yeliz auf meinem Kanal, macht ihr ganz viel Mut, würde mich mega freuen!" Die dunkelhaarige Beauty wird in der Zeit, während der Bartträger bei "Promi Big Brother" um den Sieg kämpft, seinen Instagram-Account verwalten – die lieben Grüße von Johannes' Fans sollten sie also erreichen!

Instagram / johannes_haller Screenshot aus Johannes Hallers Instagram-Story

Anzeige

Instagram / johannes_haller Screenshot aus Johannes Hallers Instagram-Story

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Johannes Haller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de