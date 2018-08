Er vertraut ihr einfach blind! Erst Mitte Juni hatten Johannes Haller und die Ex-Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc (24) bestätigt, dass es zwischen ihnen ordentlich gefunkt hat. Jetzt müssen die Turteltauben aber erst einmal getrennt voneinander leben. Seit Dienstag ist bekannt: Der ehemalige Bachelorette-Boy zieht in den Promi Big Brother-Container! Kurz vor seinem Einzug in die Star-WG sorgte der Blondschopf aber noch für eine süße Überraschung: Yeliz darf in der Zwischenzeit seinen Social-Media-Kanal verwalten!

In seiner Instagram-Story verabschiedete sich Johannes von seiner Community – den letzten Abend in Freiheit genoss der Bartträger natürlich mit seiner Freundin. Neben seinen vorerst letzten Worten an seine Follower verriet er auch, was mit seinem Profil in seiner Abwesenheit passieren wird: "Die bezaubernde Yeliz, mein Schatz, der Mensch, dem ich am meisten vertrauen kann auf dieser Welt, wird meinen Instagram-Kanal derweil übernehmen", erklärte der Strahlemann. Diesen Liebesbeweis rundete er mit einem dicken Schmatzer für seine Herzdame ab.

Abschließend wünschten sich die beiden noch zwei Dinge von Johannes' Fans: jede Menge Feedback und Support – denn bisher verspricht die videoüberwachte Promi-Wohngemeinschaft, ziemlich aufregend zu werden. Insgesamt sind mittlerweile neun Kandidaten bestätigt. Neben Love Island-Beauty Chethrin Schulze (25) und Erotiksternchen Katja Krasavice (22) mischt unter anderem auch Sophia Wollersheim (30) das Haus auf.

Instagram / _yelizkoc_ Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidaten Yeliz Koc und Johannes Haller

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc in Überlingen am Bodensee

Cinamon Red/WENN.com Johannes Haller beim RTL Spendenmarathon 2017

