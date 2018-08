Für ihren Körper musste Annemarie Carpendale (40) in letzter Zeit immer wieder Kritik einstecken. Erst Mitte Mai brachte die Moderatorin ihren ersten Sohn zur Welt. Die Sportliebhaberin hatte nach der Geburt allerdings nicht, wie viele andere Neumütter, mit dem einen oder anderen Extrakilo zu kämpfen – Annemarie war gleich wieder rank und schlank. Genau darum wurde sie im Netz zuletzt immer wieder beneidet und angefeindet. Zeit für Gatte Wayne (41), ein ironisches Machtwort zu sprechen!

Auf Instagram veröffentlichte der Schauspieler ein Bild seines Bauches. Darauf thronend: ein Muffin. "Und jetzt mal an alle, die meinen, dass man sich nach der Geburt nur noch im Kartoffelsack zeigen darf: Also ICH habe mein Schwangerschaftsfett noch", verfasste der Social-Media-Spaßvogel süffisante Zeilen. Besonders der Hashtag "#lächerlich" machte unmissverständlich klar, was Wayne von dem Hate gegen die Mutter seines Kindes hält.

Worte ihres Schatzes, die Annemarie sicher ein Lächeln auf die Lippen zauberten. Schließlich gab die 40-Jährige erst kürzlich gegenüber IN zu, dass die virale Negativmeinung nicht spurlos an ihr vorbeigeht: "Mittlerweile kann ich mich über Komplimente für meinen Körper gar nicht mehr so richtig freuen."

