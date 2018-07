Für ihn gibt es aktuell wohl nichts Schöneres, als die gemeinsame Zeit mit seinem Söhnchen in vollen Zügen zu genießen. Vor rund zwei Monaten wurden Wayne (41) und Annemarie Carpendale (40) zum ersten Mal Eltern – und sind seitdem im absoluten Familienglück. Seit der Geburt ihres Sprösslings lässt das Moderatorenpaar auch seine Community immer wieder an seinem Alltag teilhaben. Jetzt zeigt ein neuer Schnappschuss: Im Hause Carpendale steht gemeinsames Herumalbern an der Tagesordnung!

Auf Instagram teilte Wayne nun ein süßes Pic, das ihn und seinen Sohnemann bei einem spaßigen Nachmittag zeigt. Gut gelaunt trägt der 41-Jährige seinen Nachwuchs auf dem Kopf durch die eigenen vier Wände. Das Gesicht des kleinen Mannes kriegen die Fans der TV-Stars aber – natürlich – auch dieses Mal nicht zu sehen. Und das liegt, wie der stolze Papa humorvoll erwähnt, ganz allein an seiner Liebsten. "Dass meine Frau aber auch wirklich nie alles auf ein Bild kriegt", witzelt der Schauspieler herrlich ironisch.

Scheint ganz so, als hätte Annemarie in ihrem Schatz nicht nur einen humorvollen Ehemann gefunden, sondern auch den besten Papa für ihren Windelmatz. Für einen ist das aber keine Überraschung: Waynes Papa Howard Carpendale (72). Der war schon vor der Geburt seines Enkels von den väterlichen Qualitäten seines Sohnes überzeugt und erklärte in einem Interview stolz: "Er ist ein ganz toller Typ, er wird ein toller Papa sein."

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und sein Sohn in Gardone Riviera

Anzeige

Hannes Magerstaedt/Getty Images Howard Carpendale bei der "Buddy"-Premiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de