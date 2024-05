Sarah Michelle Gellar trauert "Buffy"-Outfits hinterher

Sarah Michelle Gellar (47) schwärmt gegenüber Us Weekly von ihren Outfits aus der Kultserie "Buffy – Im Bann der Dämonen". "Ich habe ein paar Stücke, aber wir durften die Garderobe von damals nicht behalten“, verrät die Schauspielerin im Interview. Dennoch habe sie ein Kleidungsstück, das sie an ihre Zeit am Set erinnere: "Buffys Kleid am Ende der ersten Staffel basiert auf einem Emmy-Kleid, das ich getragen habe, und das habe ich noch", erzählt sie. Im Jahr 2020 machte die Schauspielerin mit einem Foto in dem Kleid auf sich aufmerksam. "So schick angezogen und nirgendwohin zu gehen. Ich sage, wir feiern", betitelte sie das Foto auf Social Media und zitierte damit ihren Charakter im Finale von Staffel eins.

Sarah verrät zudem, dass ihre 14-jährige Tochter Charlotte dieselben Trends liebt, die zu "Buffy"-Zeiten beliebt waren. "Ist das nicht verrückt?", fragt die Schauspielerin im Us Weekly-Interview und ergänzt: "Als meine Tochter fragte: 'Hast du noch Kropfbänder?', dachte ich 'Was?'" Sie erinnert sich, dass ihre Tochter bereits mehrmals Looks rekreiert habe. "Ich habe vor kurzem eine große Entrümpelung gemacht und meine Handtaschen und Sachen für meine Tochter aufgehoben", erzählt Sarah und ergänzt: "Aber ich denke mir: 'Wenn meine Tochter älter ist, wird sie nicht einmal die Hälfte meiner Sachen haben wollen.' Also versuche ich herauszufinden, was ich aufheben kann."

Die Serie "Buffy- Im Bann der Dämonen" wurde erstmals im Jahr 1997 ausgestrahlt und entwickelte sich zur absoluten Kultserie. Insgesamt sieben Staffeln erzählen die Geschichte der Vampirjägerin Buffy, die gegen die Mächte des Bösen kämpft. Durch die Serie wurde Sarah weltberühmt und wirkte seitdem in Filmen wie "Scooby Doo", "Eiskalte Engel" oder "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" mit.

ActionPress / Landmark Media Press and Picture Sarah Michelle Gellar in "Buffy – Im Bann der Dämonen"

Getty Images Sarah Michelle Gellar in "Buffy – Im Bann der Dämonen"

