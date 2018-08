Was läuft da zwischen Cara Delevingne (26) und Ashley Benson (28)? Schon im vergangenen April gab es erste Spekulationen, dass die beiden doch etwas mehr als eine Freundschaft verbindet. Damals liefen das Model und die Pretty Little Liars-Darstellerin Hand in Hand durch New York – eigentlich zu unspektakulär und harmlos, um den zwei Frauen gleich eine Beziehung anzudichten. Nun tauchten allerdings Fotos auf, die die beiden knutschend am Flughafen zeigen.

Geht das noch als kleiner Schmatzer unter Freundinnen durch? Am Heathrow Airport in London wurden Cara und Ashley am Dienstag in ziemlich eindeutiger Pose abgelichtet. Das Model küsst die Schauspielerin und legt dazu noch einen Arm um sie. Wie heiß es tatsächlich zuging, lässt sich beim Anblick der Bilder schlecht erkennen, da die Laufstegschönheit den Paparazzi mit ihren langen Haaren die Sicht versperrt. Doch eines steht fest: Dem Serienstar scheinen die Avancen der 26-Jährigen zu gefallen, denn nach dem Kuss hat er ein breites Grinsen im Gesicht.

Das ist aber längst nicht das einzige Indiz, dass für eine Romanze der beiden Beautys spricht: Wenn man die Aufnahmen genauer betrachtet, sieht man, dass Ashley eine goldene Kette um den Hals trägt – mit dem Buchstaben "C" als Anhänger. Ist das eventuell ein kleiner Liebesbeweis für ihre Cara? Was meint ihr: Sind die zwei Frauen wirklich ein Paar? Stimmt ab!

Xavier Collin/IPA/Splash News // Getty Images Cara Delevingne und Ashley Benson

Anzeige

WENN Cara Delevingne bei der "Valerian"-Premiere in Paris

Anzeige

Jamie McCarthy/Getty Images Ashley Benson auf einer Premiere in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de