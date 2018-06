Vor knapp einem Jahr endete die letzte Staffel der amerikanischen Mysteryserie Pretty Little Liars. Vor Kurzem wurde offiziell bestätigt, dass es ein Spin-off der Serie geben wird, in dem neue Charaktere in die Rolle der Lügnerinnen schlüpfen werden. Hanna-Schauspielerin Ashley Benson (28) gab nun bekannt, dass sie sich sehr darüber freuen würde, bei einer Folge der neuen Serie Regie zu führen.

Produzentin Marlene King (56) soll sich schon häufig mit Spencer-Darstellerin Troian Bellisario (32) darüber unterhalten haben, dass diese gern einen Teil der Regie begleiten würde. Nun kann sich auch Ashley vorstellen, die Direktion einer Folge zu übernehmen. "Es wäre großartig, wenn wir das hinbekommen würden. Sie ist einfach fantastisch", erklärte Marlene gegenüber Entertainment Tonight. "Die Mädels von 'Pretty Little Liars' sind intelligent, sie könnten theoretisch alle eine Folge produzieren."

Die erste Episode zu "Pretty Little Liars: The Perfectionists" soll bereits 2019 ausgestrahlt werden. Im Spin-off der beliebten Serie sollten ursprünglich nur Schauspielerin Janel Parrish (29) als Mona und Sasha Pieterse (22) als Alison wieder eine Rolle bekommen. Marlene könne sich allerdings auch vorstellen, noch andere bekannte Charaktere wieder ins Boot zu holen: "Sie sind immer willkommen und ich würde immer einen Platz für sie finden!" Da die Spin-off-Serie so einen nahtlosen Übergang zum Original haben soll, sei es immer möglich, dass Charaktere einfach so vorbeischauen.

Frederick M. Brown / Getty Images Marlene King, Produzentin von "Pretty Little Liars"

Anzeige

Andres Otero/WENN.com "Pretty Little Liars"-Troian Bellisario

Anzeige

Laura Cavanaugh/Getty Images "Pretty Little Liars"-Cast bei der New York Comic Con

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de