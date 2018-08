Schluss mit dem Versteckspiel: Seit 2010 ist Lena Meyer-Landrut (27) schon mit ihrem Max von Helldorff zusammen. Doch ihren Freund hielt die "Satellite"-Sängerin bisher weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Besonders auf ihren Social-Media-Accounts: Nur einige wenige Schnappschüsse des Paars zierten bisher ihr Profil – und auf denen ist das Gesicht ihres Liebsten teilweise verhüllt oder nur sein Hinterkopf zu erkennen. Nun veröffentlichte Lena zum ersten Mal ein Foto, auf dem die Fans das Antlitz von Max vollständig sehen können.

Auf der Momentaufnahme kuschelt sich die 27-Jährige ganz eng an ihren Schatz. Die beiden entspannen zusammen auf einer Liege, tragen coole Sonnenbrillen und gemütliche Kleidung. Etwas verlegen, aber eindeutig verliebt lächeln Lena und Max in die Linse der Kamera. Bei den Fans scheint die niedliche Paaraufnahme mehr als gut anzukommen. So begeisterte sich ein Follower: "Es freut mich, dich so happy zu sehen, und oh Gott, Max und du – ihr seid so toll zusammen!"

In puncto Offenheit ist der Basketballspieler der Songwriterin um einiges voraus: Seit Anfang vergangenen Jahres postet er immer wieder süße Bilder von den beiden. Ob die Pics Lena und Max zusammen auf dem Coachella Festival oder kuschelnd bei den NBA-Finals zeigen – auf den fotografischen Liebesbekundungen des Wahlberliners sind die zwei bereits gut zu erkennen!

Instagram / lenas_view Lena Meyer-Landrut mit Freund Max von Helldorff auf dem Coachella Festival 2017

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut und Max von Helldorff

Instagram / maxvonhelldorff Max von Helldorff und Lena Meyer-Landrut

