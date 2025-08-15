So autobiografisch ist Felix Lobrechts "Sonne und Beton"

Felix Lobrecht (36), Comedian und Autor, hat mit seinem Roman "Sonne und Beton" nicht nur die Buchhandlungen erobert, sondern auch die Kinowelt. Fünf Jahre nach der Veröffentlichung des Bestsellers wurde die Geschichte ins Kino gebracht und ist nun laut kino.de auch als Stream verfügbar. Im Mittelpunkt des Films steht der 15-jährige Lukas, gespielt von Levy Rico Arcos, der sich im Berliner Bezirk Neukölln durch den schwierigen Sommer 2003 kämpft. Immer wieder wird spekuliert, wie autobiografisch die Erlebnisse von Lukas tatsächlich sind – schließlich teilt er einige wesentliche Lebensumstände mit Felix.

Tatsächlich weist die Geschichte einige Parallelen zu Felix' eigenem Leben auf: Beide wuchsen bei einem alleinerziehenden Vater auf, verloren früh ihre Mutter und mussten sich in einem schwierigen Umfeld behaupten. Auch Lukas' schulische Herausforderungen und Potenzial erinnern an Felix, der sein Abitur später nachholte und studierte. Dennoch stellt der Comedian im zum Film gehörigen Presseheft klar: "Es ist nicht meine Lebensgeschichte." Einige Szenen und Erlebnisse seien direkt aus seiner Erfahrung entnommen, vieles sei jedoch frei erfunden. "Ich habe immer offengelassen, was wahr ist und was nicht", erklärte er dazu.

Felix, mittlerweile bekannt aus Comedy-Shows und seinem Podcast, begann seine Karriere unter ganz anderen Voraussetzungen. Der Neuköllner prägte seine Jugend durch Erlebnisse in der Gropiusstadt, einer Umgebung, die ihn zu "Sonne und Beton" inspirierten. Obwohl er sagt, dass er nicht Lukas sei, merkt man, dass die raue Atmosphäre und die Geschichten von jugendlichen Freunden und Bekannten ein Stück seiner eigenen Geschichte widerspiegeln. Mit Sätzen wie "Es war alles genauso. Vielleicht aber auch nicht.", lädt Felix das Publikum ein, sich selbst eine Meinung zu bilden und auf die zentralen Themen des Films zu konzentrieren.

Getty Images Rafael Luis Klein-Hessling,Vincent Wiemer, Felix Lobrecht, Aaron Maldonado-Morales, Levy Rico Arcos

IMAGO / Eventpress Felix Lobrecht, Komiker

Instagram / vincentwiemer Vincent Wiemer, Felix Lobrecht, Levy Rico Arcos und Aaron Maldonado Morales am Set von Sonne und Bet

