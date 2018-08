Sat.1 legt noch einmal eine Schippe drauf! Wenn am 17. August die letzten drei Mystery-Bewohner in den Promi Big Brother-Container einziehen, werden die noch anonymen Stars wohl einen großen Schock erleiden. Ihre neuen Kollegen wie Love Island-Sternchen Chethrin Schulze (25) oder Erotik-YouTuberin Katja Krasavice (22) sind schon seit einigen Tagen "hinter Gittern" und dürften sich inzwischen an ihre neue Umgebung gewöhnt haben: Dieses Jahr leben die TV-Berühmtheiten in Sack und Asche!

Die Fernseh-Knastis teilen sich eine 70 Quadratmeter kleine Baustelle unter freiem Himmel! Badezimmer? Fehlanzeige! Nur ein Camping-Klo steht zur Verfügung. Wer sauber bleiben will, muss sich mit kaltem Wasser begnügen oder sich einen Topf über der Feuerstelle erhitzen. Ein Lichtblick: Es gibt Luxusartikel wie Zigaretten, Bier, Shampoo oder Gummipuppen. Die müssen aber mit Münzen gekauft werden, genauso wie die Benutzung der Camping-Dusche. Diese Münzen werden – in alter TV-Tradition – natürlich erspielt, ebenso wie der Schlüssel zu einem verschlossenen Bauwagen, der zumindest ein Dach über dem Kopf bietet.

Eine besondere Überraschung wartet dieses Jahr zum ersten Mal auf die Bewohner: die "Zuschauer-Box". Die kommt einmal am Tag und enthält einen Gegenstand, den die Fans online auswählen können. Dabei kann es sich um etwas Nützliches oder ausgemachten Schwachsinn handeln, zum Beispiel ein Mauspad. Somit wird die diesjährige Staffel zur härtesten Show-Season, die es jemals gegeben hat! Oder was denkt ihr?

"Promi Big Brother", Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August, täglich live auf Sat.1, jeden Freitag ab 20:15 Uhr, täglich ab 22:15 Uhr.

SAT.1 / Willi Weber "Promi Big Brother" 2018, Camping-Klo

SAT.1 / Willi Weber "Promi Big Brother" 2018, Luxusartikel-Automat

SAT.1 / Willi Weber Baustelle von "Promi Big Brother" 2018

