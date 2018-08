In wenigen Tagen kommen Reality-TV-Fans mal wieder auf ihre Kosten! Am Freitag startet Promi Big Brother in eine neue Runde und in diesem Jahr macht es der Sender mit seinen Kandidaten besonders spannend. Insgesamt zwölf Bewohner werden in den legendären Container einziehen – neun sind seit gestern nun endlich bestätigt. Doch wer nun auf weitere Einzug-News hofft, der wird enttäuscht – die Identität der drei ausstehenden Promis bleibt weiterhin topsecret.

Wie SAT.1 jetzt in einer Pressemitteilung erklärt, geht das spannende Rätselraten weiter. Am Freitag werden drei weitere Namen fallen – und das sogar erst am Abend in der Sendung. Erst dann wird das Geheimnis gelüftet, wer neben Chethrin Schulze (25), Sophia Wollersheim (30) und Co. die WG-Besetzung perfekt macht. "Drei 'Secret Bewohner' werden live in der Show ins Haus einziehen und dort ihre neuen Mitbewohner kennenlernen", heißt es in dem Statement, das heute Morgen veröffentlicht wurde.

Für die anderen Kandidaten wird es hingegen schon langsam ernst – so musste sich der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat Johannes Haller bereits tränenreich von seiner Liebsten Yeliz Koc (24) verabschieden. Auch Love Island-Girl Chethrin steht bereits in den Startlöchern und hat kurz vor dem Einzug mächtig Nervenflattern!

