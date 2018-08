Es ist der wohl tränenreichste Moment in jeder Staffel: die Umstyling-Folge bei Germany's next Topmodel! Wenn die Teilnehmerinnen sich von ihren langen Mähnen verabschieden müssen, bricht oft das große Heulen aus. Auch bei den aktuellen Curvy Supermodel-Kandidatinnen läuft es nicht anders, als die Juroren Angelina Kirsch (30), Jan Kralitschka (42) und Co. ihre Ideen für die Mädels verkünden: Hier kommen die krassesten drei Umstylings der Kurvenstars!

Ausgerechnet Küken Schulamit musste eine der stärksten Veränderungen durchmachen! Die 17-Jährige erhielt einen schwarzen Pixie-Cut – vorher trug sie ihre langen Haare noch blond. Ihre Begeisterung darüber hielt sich ziemlich in Grenzen: "Es ist überhaupt nicht mehr ich, aber es ist sehr modern. Ich bin nicht unzufrieden, ich muss mich einfach dran gewöhnen", kommentierte sie ihren neuen Look.

Lockenkopf Ines musste sich zwar nicht von ihrer langen Haarpracht verabschieden, dafür hat sie aber eine neue Farbe verpasst bekommen: Sie ist jetzt ein Redhead! Auch wenn sie von der Idee anfangs noch nicht überzeugt war – beim ersten Blick in den Spiegel geriet sie ins Strahlen: "Es sieht ja voll gut aus! Ich fang gleich an zu heulen", jubelte Ines lachend. Auch Jessicas Mähne erstrahlt nun in einer neuen Nuance: Ihre bisher schulterlangen brünetten Wellen mussten nun einer orangefarbenen Wuschelfrisur weichen! Die Beauty war von dem neuen Look sofort angetan. Welches Umstyling fandet ihr am besten? Stimmt ab!

Neue Folgen von „Curvy Supermodel“ donnerstags um 20:15 Uhr bei RTL II

RTL II – Magdalena Possert "Curvy Supermodel"-Kandidatin Schulamit, vor und nach dem Umstyling

RTL II – Magdalena Possert "Curvy Supermodel"-Kandidatin Ines, vor und nach dem Umstyling

RTL II – Magdalena Possert "Curvy Supermodel"-Kandidatin Jessica, vor und nach dem Umstyling

