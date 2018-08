Das ging aber schnell! Erst vor wenigen Tagen zogen die ersten Kandidaten in die kultige TV-WG Promi Big Brother – Stars wie Youtube-Sternchen Katja Krasavice (22), Love Island-Beauty Chethrin Schulze (25) und Ex-Rosenkavalier Johannes Haller (30) wohnen für zwei Wochen auf engstem Raum auf einer staubigen Baustelle. ER hat jedoch nun nach nur einer Nacht im Container schon aufgegeben: Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64) verlässt als erster Teilnehmer die Show!

Der Millionär hatte schon an Tag zwei die Nase voll: Er weigerte sich partout, Wasser zu trinken! "So kann ich hier nicht weitermachen, ich kriege hier nichts Vernünftiges zu trinken!", beschwerte der Superreiche sich lauthals. "Wasser ist für mich zum Hinternputzen gut, sonst nix", brachte Heinz seinen Unmut auf die Spitze, nachdem er trotz lautstarken Flehens in die Kameras nichts anderes vorgesetzt bekam. Daraufhin beschloss der Adlige, dass er es nicht mehr aushält: "Ich gehe nach Hause, da krieg ich alles, was ich will! Das Preisgeld brauche ich eh nicht!"

Auch seine Zigaretten haben dem Kettenraucher bereits schwer gefehlt – die mitgebrachte Schachtel war bereits an Tag zwei aufgebraucht. Heinz habe schnell eingesehen, dass er ohne seinen üblichen Luxus einfach nicht klarkommt. Hättet ihr gedacht, dass er als Erster aussteigt? Stimmt ab!

SAT.1/Willi Weber Gelände bei "Promi Big Brother" 2018

SAT.1/Marc Rehbeck Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, Teilnehmer bei "Promi Big Brother" 2018

SAT.1 / Willi Weber Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein bei "Promi Big Brother"

