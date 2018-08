Endlich stehen alle Promi Big Brother-Kandidaten der diesjährigen Staffel fest! Während neun Hausbewohner längst bestätigt wurden, rankten sich um die fehlenden drei Teilnehmer lange Zeit zahlreiche Spekulationen. Inzwischen stehen aber alle zwölf Promis fest, die in Kürze im Container unter Dauerbeobachtung stehen werden. Wie bereits erwartet, ist auch Die Wollnys-Star Silvia Wollny (53) mit dabei: Sie äußerte sich jetzt erstmals zu ihrer Teilnahme an der berühmten Reality-Show!

"Wie ihr vielleicht mitbekommen habt: Ich bin in diesem Container da!", berichtete die 53-Jährige in einem Video auf Facebook. Sie wollte das Prinzip der Sendung einfach mal ausprobieren und hoffe nun natürlich auf die Unterstützung ihrer Bewunderer, verriet die mehrfache Mutter weiter. Etwas selbstironisch fügte sie noch hinzu: "Ich bin zwar kein Promi... aber egal!" Um ihre Social-Media-Profile wird sich während ihrer Abwesenheit ihre Familie rund um Harald, Sylvana (26) und Co. kümmern.

Neben der Familie stehen auch ihre Fans zu 100 Prozent hinter ihrem Idol und bestärken Silvia in ihrem Vorhaben: "Du hast einen großen Vorteil gegenüber den anderen Promis", betonte eine Followerin in den Kommentaren. "Du hast elf Kinder großgezogen. Du weißt, was Zickereien sind und wie man mit ihnen umgeht – und du hast starke Nerven!" Angesichts dieses geballten Supports kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen!

Cinamon Red/WENN.com Silvia Wollny, Reality-TV-Star

Anzeige

Cinamon Red/WENN.com Silvia Wollny und Harald Elsenbast beim ECHO 2017

Anzeige

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!, RTL II Die Wollnys

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de