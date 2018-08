Es ist die Überraschung des Morgens! In diesem Jahr machten es die Macher von Promi Big Brother besonders spannend. Erst vor wenigen Tagen wurden neun der zwölf Promis offiziell bestätigt – drei Bewohner sollten bis zur Liveshow am Abend allerdings geheim bleiben und als "Secret Bewohner" in den Container ziehen. So "secret" sind die jetzt allerdings nicht mehr – denn der Sender selbst gab neben Cora Schumacher (41) ganz zufällig auch die zwei letzten, ausstehenden Kandidaten preis.

Auf der Sat.1-Homepage wurde gestern Abend plötzlich verkündet: Ralf Schumachers (43) Ex-Frau Cora wird in die Promi-WG einziehen. So weit, so gut – scrollen neugierige und interessierte User allerdings weiter nach unten, lauert eine riesige Überraschung auf die Fans. Wie nebenbei wird abschließend erwähnt, dass auch TV-Liebling Silvia Wollny (53) und Rosenkavalier Daniel Völz (33) dabei sein werden. Anstatt die "Secret Bewohner" mit einem großen Tamtam anzukündigen, lässt der Sender die Namen quasi in einem Nebensatz fallen.

Wurde die Identität der ausstehenden Promis versehentlich verraten? Oder sind die Bewohner nur "secret" für die schon eingezogenen Kandidaten? Wie auch immer, die Katze ist jetzt jedenfalls aus dem Sack und der Bachelor bereit für das Abenteuer. "Ich bereite mich auf das Schlimmste vor und freue mich auf das Beste", lautet ein erstes Statement des Junggesellen.

Getty Images Cora Schumacher bei der "Movie meets Media"-Party

Cinamon Red/WENN.com Silvia Wollny, Reality-TV-Star

MG RTL D / Arya Shirazi Daniel Völz, Bachelor 2018

