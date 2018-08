Wer könnte nur so schnell aufgegeben haben? Zwar startet die allererste Folge der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel erst in wenigen Minuten, diese Nachricht sickerte jedoch schon durch: Einer der Kandidaten hat den Container doch tatsächlich gerade einmal zwei Tage nach seinem Einzug auch schon wieder verlassen. Die Identität des Handtuchwerfers ist zwar noch geheim – die Promiflash-Leser haben aber einen ganz klaren Verdacht!

Bei einer Umfrage mit stolzen 5.735 Teilnehmern (Stand: 17.08., 19:48 Uhr) stach ein Name ganz eindeutig hervor: Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64). Über 3.300 User und damit ganze 57,7 Prozent sind sich sicher, dass der Unternehmer derjenige ist, der bereits an Tag eins schlapp gemacht hat. Die restlichen Stimmen verteilen sich nahezu regelmäßig auf die übrigen acht Bewohner: Ex-DSDS-Gewinner Alphonso Williams (56) landet mit 7,9 Prozent und damit mit großem Abstand auf Platz zwei, dicht gefolgt von Sophia Wollersheim (30) mit 7,8 Prozent.

Drei bestätigte Kandidaten konnten beim Rätselraten um den ersten Exit getrost außen vor gelassen werden: Daniel Völz (33), Cora Schumacher (41) und Silvia Wollny (53). Während die anderen bereits seit Mittwoch in der diesjährigen Horror-Kulisse hausen, beziehen die Nachzügler ihr neues Zuhause laut Sat.1-Informationen erst heute Abend.

SAT.1/Marc Rehbeck Alphonso Williams, "Promi Big Brother"-Kandidat

SAT.1/Marc Rehbeck Sophia Vegas Wollersheim, "Promi Big Brother"-Kandidatin

SAT.1/Willi Weber Die Baustelle, "Promi Big Brother" 2018

