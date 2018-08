Wahnsinns-Verwandlung für Rajee Narinesingh! Die Transgender-Aktivistin hatte sich im Jahr 2005 von dem vermeintlichen Arzt Ron Morris ein Gemisch aus Zement und Reifendichtmittel in ihr Gesicht injizieren lassen. Doch der billige Botoxersatz hat sich bereits kurz nach Verabreichung als fataler Fehler herausgestellt. Rajees Gesicht war nach der Behandlung völlig deformiert und verunstaltet – ganz zu schweigen, unter welchen Schmerzen Rajee gelitten haben muss. Durch weitere Eingriffe war es einem richtigen Arzt möglich, das Gesicht des Kunstfehleropfers wieder herzustellen: So sieht Rajee heute aus!

Mehrere dicke Dellen waren über die Wangenpartie von Rajee verbreitet und auch ihr Kinn- und Lippenbereich wurde stark in Mitleidenschaft gezogen – absolut nicht das Ergebnis, das sich die Beauty-Fanatikerin gewünscht hatte. Wie Daily Mail berichtet, habe sich Rajee aufgrund ihrer Entstellung im Jahr 2012 in die Behandlung von Dr. John Martin, einem Spezialisten im Bereich von kosmetisch-rekonstruktiven Eingriffen, begeben. Durch Injektionen und eine Lasertherapie konnte ihr damals bereits geholfen werden. Zwei weiteren Ärzten war es im Jahr 2016 möglich, einige der Zementteile aus ihrem Gesicht zu entfernen. In der Reality-TV-Show "Botched" legte sie sich jetzt ein drittes Mal unters Messer.

Obwohl auch bis heute noch nicht alle Fremdkörper herausoperiert werden konnten, ist Rajee mittlerweile wieder glücklich mit ihrem Aussehen: "Ich sehe hübscher aus denn je!" Und einen Fehler wie diesen wird sie wohl ganz bestimmt nie wieder machen.

Splash News Rajee Narinesingh

Facebook/Rajee Rajindra Narinesingh Rajee Narinesingh

Facebook/Rajee Rajindra Narinesingh Rajee Narinesingh (r.) und ein Arzt

