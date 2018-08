Pietro Lombardi (26) weiß genau, was er in einer Frau sucht! Der "Phänomenal"-Interpret fand 2011 bei seiner Teilnahme am Castingformat DSDS in Mitkandidatin Sarah (25) seine Herzensdame. Nach einer Hochzeit und der Geburt ihres Söhnchens Alessio (3) trennte sich das Paar 2016 jedoch. Seitdem geht der Musiker alleine durchs Leben. Doch wie sollte seine absolute Traumfrau eigentlich drauf sein? Das hat der passionierte Capträger jetzt verraten!

"Süß, ehrlich, das würde mich schon glücklich machen", verriet Pietro im RTL-Interview. Der Sänger weiß jedoch nicht nur genau, was ihn anmacht, sondern auch, was für ihn ein absolutes No-Go ist! "Ich kann mit so Ladys gar nichts anfangen, so ladylike, also so 'schöne Handtasche hihi' und High Heels den ganzen Tag, das ist nichts für mich. Ich brauche einfach ein normales Mädchen", offenbarte der TV-Star weiter.

Im Promiflash-Interview stellte der 26-Jährige zudem klar, was er sich neben einem aufgeschlossenen Charakter optisch bei seiner perfekten Dame wünschen würde: "Ich stehe eigentlich auf dunkelhaarige Frauen, aber das Herz muss stimmen."

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi, DSDS-Sieger 2011

Facebook / PietroLombardiOfficial Pietro Lombardi

Facebook / Pietro Lombardi Pietro Lombardi, deutscher Sänger

